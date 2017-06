Støjvold og støjskærme har tidligere fået kritik for ikke at virke efter hensigten. Naboerne mener, at jordvoldene skal forhøjes for at give efffekt. Foto: Allan Nørregaard

Send til din ven. X Artiklen: Borgere kræver støjhandling nu Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Borgere kræver støjhandling nu

Allerød - 15. juni 2017 kl. 11:11 Af Michael Degn Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

2025. Sådan lyder Vejdirektoratets forsigtige og optimistiske bud på, hvornår en ny motorvej mellem Allerød og Hillerød tidligst kan stå klar til brug. Men det er alt for lang tid at vente, da støjen allerede er et problem, skriver Frederiksborg Amts Avis.

- Nu er det vigtigt at betone, at bolden ligger hos kommunen. Der er en masse overskudsjord, som man kan bruge til støjvolde over de kommende to-tre år. Man skal ikke vente helt til 2025, da de mange år ødelægger folks sundhed, og grundene taber mellem 10 og 20 procent i værdi på grund af støj, siger Henri Bornstein, der er nabo til vejstrækningen.

Han er en del af borgergruppe, som gennem længere tid har forsøgt at råbe kommunen op i forbindelse med den nuværende støjforurening langs med Hillerødmotorvejens forlængelse. Der blev lavet en støjvold for at mindske støjen, men ifølge Henri Bornstein blev den ikke lavet høj nok og virker derfor ikke efter hensigten.

Borgmester Jørgen Johansen (K) vil vente, til Vejdirektoratet har gennemført sin VVM-undersøgelse i løbet af det næste halvandet år, før man kan beslutte noget.

- Uanset hvad vil der altid være støj, så vi er nødt til at have eksperternes viden, når der bliver brugt så mange penge på det. Vi skal bruge det som beslutningsgrundlag, og så er jeg sikker på, at byrådet vil tage hånd om det, der er vores ansvar, siger Jørgen Johansen til Frederiksborg Amts Avis.

Læs flere historier om emnet i Frederiksborg Amts Avis torsdag