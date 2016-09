Borgere bænket til budget i balance

Forslagets overskrift er netop »fælles udvikling i balance« og bygger blandt andet på, at der skal være driftsbesparelser på 1,3 procent årligt, at der skal effektiviseres på velfærdsområderne, at kommunens gæld skal nedbringes, og at der arbejdes med et anlægsbudget på 134 millioner over de næste fire år.