Lillerød Boligforening har hyret et vagtfirma til afpatruljere det uroplagede Ørnevang- og Uglevang-område.

Boligforening hyrer vagtfirma

Allerød - 25. august 2017 kl. 06:24 Af Niels Idskov Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Uroen i Ørnevang og Uglevang får nu Lillerød Boligforening til at reagere, idet formand Birthe Petersen fortæller, at der fra i dag, fredag, er hyret et vagtværn til jævnligt at afpatruljere området. Det sker som konsekvens af de problemer, som beboere i boligkvarteret flere gange er konfronteret med - i form af truende adfærd fra en gruppe unge samt tilsyneladende handel med bl.a. hash i kældernedgang. Det skriver Frederiksborg Amts Avis.

- Det er en dybt ulykkelig situation, når vi hører om de her episoder, og derfor har vi fra boligforeningens side set os nødsaget til at hyre et vagtværn. De vil i den kommende tid være synlige i området to gange om dagen i tre af ugens dage. De vil gå rundt i bebyggelsen og ned i kældrene. Det er i hvert fald et synligt initiativ, og vagtfirmaet vil være i direkte kontakt med politiet, fortæller Birthe Petersen.

-Hvis vi skal vende det om, så er det sværere at tale sagen ned end op, for vi skal heller ikke gøre det værre end det er. Men det er slemt, og så kan vi herude - og jeg bor selv midt i området - finde mange gode eksempler på godt naboskab. Jeg har ikke selv oplevet noget ubehageligt, og jeg hører, at de episoder, der er nævnt, foregår om eftermiddagen og endnu mere om aftenen efter mørkets frembrud. Nu håber vi, at kommunen endelig begynder at lytte til os og gøre noget, for Ørnevang og Uglevang skal nødig ende som en ghetto, siger Birthe Petersen.

Det var i maj, at der for første gang blev meldt om i området omkring Uglevang og Ørnevang. Politiet anholdt 11 personer, som kort tid efter blev løsladt. Det skete efter at der 17. maj blev affyret to skud i området.

Der blev derpå arrangeret en tryghedsvandring med deltagelse af borgere og medlemmer af byrådet, hvor Allerød-borgere, byrådet og borgmester Jørgen Johansen gik med. Men det betød langt fra en ende på problemerne.