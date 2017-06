Blovstrød Skole hylder sine stjerner

Sportsudøvere, musikere og andre kulturpersonligheder, der har tilbragt deres skoleår på Blovstrød Skole, har nu fået deres egen berømmelsens væg på skolen. Blovstrød Skoles wall of fame blev indviet fredag middag af cykelrytteren Julius Johansen, som er en af dem, der allerede er kommet op at hænge på væggen.

Julius Johansen vandt onsdag aften Stjerneløbet i Roskilde og skal i denne weekend køre DM i banecykling for hold, og imellem de to bedrifter havde han lige tid til at besøge sin gamle skole for at klippe snoren til wall of fame.