Blovstrød Banen klar til ny sæson

Det var lige før, der skulle hentes en fjerde togvogn, da Blovstrød Banen søndag klokken 11 startede sæsonen fra Blovstrød Hallen. 35-40 voksne og børn havde sat sig til rette i de tre vogne, og der måtte rykkes sammen, så der var plads til alle.

- Det er skønt at se, at der er så mange med. Det er dejligt. Det havde vi nok ikke regnet med - man ved det jo aldrig på forhånd. Sæsonstarten er altid noget særligt. Toget skal ud og røre sig, smilede togfører Jørgen Jensen.

Han har været med i Blovstrød Banen siden starten i 1981 - ja faktisk før, fortæller han.

- Materiellet var samlet på Maribo Sikkerfabrik, hvor jeg kom. Dengang kørte togene rundt på Lolland-Falster, og vi fik det så herop i 1980 og startede med at køre i 1981. Vi er to tilbage, der har været med hele vejen, og det er af ren interesse og lyst, fortæller Jørgen Jensen, der bor på Amager.

Der er ikke sket meget med toget i vinterpausen, men der er kommet et tog mere til. I et skur ved teglværket holder et nyt gult diesellokomotiv, som gruppen dog ikke har fået den endelige godkendelse til, så det kan komme ud på skinnerne.

Blovstrød Banen drives af frivillige. Gruppen består af cirka 30 personer, men det er kun omkring fem-seks af dem, der mødes onsdag, fredag og lørdag for at arbejde på toget.

- Vi kan altid bruge flere folk. Det er blandt andet derfor, at vi ikke kører med damp længere. Vi er ikke folk nok, og det koster for meget. Det her tog kan vi i princippet køre med to mand: En, der kører toget, og en, der springer af og ordner sporskifterne og bommene., fortæller Jørgen Jensen.

Aftenture diskuteres

Internt blandt de frivillige har man diskuteret, om man skal prøve at køre aftenture. Det kunne for eksempel være en nattergaletur, hvor der kørte en ornitolog med, som kunne fortælle om fuglelivet om aftenen. Indtil videre er det dog kun på tegnebrættet.

- Vi skal lige have overbevist bestyrelsen først, smiler Jørgen Jensen.

Blovstrød Banen har efterhånden mange år på bagen, og står det til de frivillige, så fortsætter toget med at køre mange år endnu.

- Vi er vel efterhånden blevet fredet af kommunen. De bygger jo et boligområde her tæt på, men det går ikke ud over banen, fortæller Jørgen Jensen og tilføjer med et smil:

- Så vi er bestemt ikke lukningstruet.