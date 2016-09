Camilla Tarp arbejder for tiden i London, men rejser hjem for at deltage i DM i blomsterkunst.

Blomsterdrømmen førte til DM

- Jeg har længe planlagt, hvordan dekorationerne skal se ud - men der er langt fra idé til konstruktion. Af hensyn til den interne konkurrence, kan jeg ikke komme med detaljer om selve udformningen, men jeg kan afsløre, at jeg både har været i byggemarkeder og på byggepladser for at finde materialer til blomsterkunsten. Derudover prøver jeg også at få en lokal frisør til at sponsorere et mannequin-hoved, som hovedsmykket skal udstilles på, siger Camilla Tarp, der for tiden arbejder i London.