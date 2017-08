Se billedserie Bjørli fodrer hanen, hønsene og de tre kyllinger med melorme. Hanen giver ormene videre til hønsene, som derefter overlader dem til kyllingerne, så de kan vokse sig store. Foto: Allan Nørregaard

Bjørli begejstrer alle børn

Allerød - 10. august 2017

»Bjørlis hule« står der på skiltet på døren ind til Bjørli Lehrmanns kontor på Vestre Hus Børnenaturcenter. Hun har været her i 20 år, og der findes nok ikke et barn i Allerød, der i løbet af sin opvækst ikke har været på besøg hos Bjørli på Vestre Hus.

Selv kan hun heller ikke forestille sig et andet sted at være. Det blev særligt tydeligt for hende tilbage i 2010, da Allerød Kommune skulle spare 100 millioner kroner og forvaltningen foreslog at lukke Vestre Hus.

- Det var alvorligt ment, fordi der skule spares virkelig mange penge. Så der sad jeg og græd en hel nat ude i mit sommerhus og tænkte: hvad skal jeg så lave? Det er så svært, når man gror ind i et job som det her. Jeg føler, at det er det her, jeg er lavet til, siger Bjørli Lehrmann og kigger sig omkring i bjælkehytten.

Den følelse smitter af på alle, der har set naturvejlederen i aktion. Det være sig på Ramasjang i programmerne »Vilde Venner« og »Lille Nørd«, ved diverse arrangementer i byen eller på hjemmebanen Vestre Hus. Og det er nok ikke tilfældigt, at Bjørli Lehrmann, da hun engang som ung biologi-studerende blev spurgt, hvad hun ville lave, når hun blev færdiguddannet, svarede noget i retning af: »jeg vil gerne gå tur med nogle børn i en skov«.

Dengang Bjørli Lehrmann var ung, var der ikke en naturvejlederuddannelse, som der er nu. Så hun blev biolog og lavede forskellige ting. Hun var blandt andet gymnasielærer i en periode. Men det syntes hun ikke, hun var rigtig god til, og alt i alt var det en skuffende oplevelse.

- Jeg har jo altid syntes, at biologi var enormt spændende. Det med at forstå, hvad det er, der foregår derude i naturen. Og jeg troede jo, at de her gymnasieelever ville synes det samme, hvis bare jeg fortalte det på den gode måde. Men begejstringen smittede ikke helt af.

Hun siger det med et smil og en lille hovedrysten over, at hun kunne være så naiv.

- Her kan jeg lære brugerne det, som jeg synes er det vigtige. Og jeg har fokus på noget meget barnligt, nemlig netop begejstringen: »Nej, hvor er det fantastisk!« For jeg oplever naturen på en meget barnlig måde. Fuldstændig som da jeg var fire år og fandt bænkebidere ude i haven, siger Bjørli Lehrmann.

Interessen for naturen og dyrene i den har hun altid haft. Og hun synes, det er synd, at dyr som regnorme, snegle og andet krible-krableværk tit bliver set på, som noget der er klamt, og som man skal finde ud af, hvordan man kan slå ihjel hurtigst muligt.

- De er jo allesammen resultatet af cirka fire milliarder års evolution. De er allesammen fantastiske - og de bedste. Det er jo meget få dyr, der får lov til at formere sig. De fleste dør, fordi de ikke er gode nok. Men alle os, der er her nu, er creme de la creme, fordi vi stammer fra en lang, ubrudt række af succes'er. Det kan tage vejret fra en, at man er så fantastisk, ikke?, spørger hun med et grin og fortsætter så:

- Det er jo ikke sådan noget, jeg går ud og fortæller børnene. Men det ligger i begejstringen, at alle dyr er fantastiske. Og jeg vil meget gerne give den begejstring videre. Kig ud i verden og se, hvor fantastisk det er. I stedet kigger vi for meget på os selv og hinanden og piller i vores navler. Kan man føle glæde ved naturen, så har man altid det med sig.

