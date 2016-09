Saman er glad for sin cykel fra Fix a Bike-værkstedet. Foto: Menighedshuset

Billige cykler giver flygtninge frihed

Allerød - 07. september 2016

»I'm so happy for this bike«.

Sådan sagde Saman fra Iran, da han som én af mange asylansøgere fra Center Sandholm og Modtagecenter Sjælsmark fik sig en god brugt cykel. Cyklen fik han fra cykelværkstedet »Fix a Bike«, der holder til ved Menighedshuset på Aggebovej i Allerød.

Her kan flygtninge og asylansøgere være med til at reparerer og sætte brugte cykler i stand, og måske selv købe en af cyklerne. Og projektet er netop sat i søen for at hjælpe

- Flygtningene har ingen cykler, de bor afsides og har næsten ingen penge, så offentlig transport er et problem for dem. Det er med til at isolere dem i Sandholm og Sjælsmark. Derfor giver en cykel dem et stort løft i frihed og livskvalitet. De får nye muligheder for at deltage i aktiviteter, møde danskere og opleve det danske samfund og naturen, siger Lars Meldgaard.

Han er projektleder i cykelværkstedet, der indtil nu har istandsat og afsat 27 cykler, som efterfølgende sælges for 50 kroner. Og værkstedet er særdeles populært.

- Tit står der flygtninge og nydanskere, allerede inden vi åbner og tripper med deres cykler, som er gået i stykker eller skal lappes og skrues på. Og ofte er de selv med til at fixe deres egen cykel eller den, de ønsker at købe, siger Lars Meldgaard.

Han og Menighedshuset har i øvrigt oplevet en fantastisk vilje i Allerød til at gøre en forskel og hjælpe flygtninge og nydanskere til at blive integreret og få en bedre hverdag med flere muligheder.

Og han er meget taknemmelig for al den støtte, han har fået til projektet. Lillerød Brugsforening gjorde opstarten mulig ved at donere 5000 kroner til køb af værktøj, cykler og reservedele. Venligboerne formidler information, skaber kontakter og tolker til arabisk. Gladgaarden har leveret gode, brugte cykler, og Bdr. Teglgaard Cykler har leveret billige reservedele.

- Tak til de mange Allerød borgere, som ringer og formidler kontakt, og som allerede har doneret mange cykler. Der er fortsat et stort behov for flere cykler, og vi vil også meget gerne i kontakt med nogle borgere, der kunne hjælpe til på cykelværkstedet, siger Lars Meldgaard.

Fix a Bike ved Menighedshuset, Aggebovej 5 har åbent hver lørdag i september fra 14 til 16. Hvis vejret tillader det, holder det også åbent lørdage i oktober måned.

Lars Meldgaard kan kontaktes på 3094 3459.