Ellebæk-fængslet i Sandholmlejren var i går rammen om en voldsepisode, hvor en fængselsbetjent blev ramt af en kniv i ansigtet. Foto: Lars Skov Foto: Fotograf Lars Skov

Betjent snittet med kniv i ansigtet

Allerød - 07. februar 2017 kl. 09:47 Af Anne-Mette Rasmussen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

En slåskamp mellem to indsatte i Ellebæk-fængslet ved Sandholmlejren udviklede sig i mandag voldsomt for personalet på stedet og kulminerede med, at en betjent blev ramt i ansigtet med en kniv, oplyser Fængselsforbundet til Frederiksborg Amts Avis.

Den vldsomme episode tog sin begyndelse, da to indsatte skændtes og kom i håndgemæng. To fængselsbetjente ilede derfor til for at skille de to stridende parter ad. Men de to indsatte gjorde voldsom modstand, og den ene betjent endte på gulvet med den ene af deindsatte. Og der opdagede betjenten, at den indsatte havde en kniv i sin hånd.

Den mandlige indsatte var så ophidset, at han stak ud med kniven efter betjentens ansigt, men heldigvis nåede betjenten at dreje hovedet, så han kun blev ramt overfladisk på kinden. Flere betjente kom derefter til, og det lykkedes at få kontrol over situationen. I løbet af episoden råbte begge de indsatte flere gange: »I'll kill you«.

Fængselsforbundet oplyser, at det er anden dag i træk med en voldsom episode i Kriminalforsorgen. Søndag blev to fængselsbetjente udsat for vold på Blegdamsvejens Fængsel.