Batmand vandt Ildsjælsprisen

Lars Eckeroth er en erfaren bordtennisspiller, der gladeligt træner børn og unge i Allerød Bordtennisklub. Det er han blevet belønnet med Ildsjælsprisen for.

Allerød - 04. september 2017 kl. 12:10 Af Niels Idskov Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Lars Eckeroth er 44 år og har spillet bordtennis, siden han som ni-årig begyndte i Slangerup - og han virker ikke som en, der har planer om at stoppe som træner og spiller, hvor han især på det første område gør et stort stykke arbejde. Faktisk høster han for alvor nu frugten af sit arbejde som træner og leder.

Det er han nu også blevet belønnet for, idet Eckeroth - ungdomsformand i Allerød Bordtennisklub - er blevet tildelt Ildsjælsprisen, som blandt andet Nordea uddeler. Med prisen følger 10.000 kroner.

- Jeg synes at nogle af pengene skal bruges på min familie. De må trods alt undvære mig tre aftener om ugen i to-tre timer hver gang - udover at jeg stadig er involveret i et talent- og eliteprojekt i København, som blandt andet min tidligere klub KBTK er involveret i. Resten af pengene skal bruges på ungdomsafdelingen her i klubben, som vil nyde gavn af at deltage i turneringer i Sverige, hvor bordtennis spiller en større rolle end herhjemme. De får rigtig meget udbytte af at spille i Sverige jævnligt, siger Lars Eckeroth.

- Det er dejligt at blive anerkendt, og jeg er glad for Ildsjælsprisen, men der er mange andre i Allerød BTK, som er medvirkende til klubbens positive udvikling. Det gælder både trænere, forældre og ledere. Det gør det frivillige arbejde meget sjovere og sikrer, at ilden ikke brænder ud, når man er en del af et fælles projekt, siger Lars Eckeroth, som tidligere er blevet hædret som leder, da han i 2010 blev han tildelt KBTUs lederpris.

Ildsjælsprisen er blevet uddelt siden 2001. Prisen, der uddeles to gange om året, gives til en person, et hold eller en forening som anerkendelse for en særlig indsats for andre af kommunens borgere.