Som lydambassadører for Kræftens Bekæmpelse håber duoen Bastion på, at kunne være med til at sætte fokus på kræft, som flere og flere rammes af. I musikken er ambitionen at minde om, at livet er flygtigt og skal leves nu og her. Foto: Allan Nørregaard

Send til din ven. X Artiklen: Bastion spiller musik mod kræft Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Bastion spiller musik mod kræft

Allerød - 07. august 2017 kl. 07:57 Af Janne Mulvad Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Duoen Bastion, som består af Ulrik Elholm og Anders H. Mortensen fra Kollerød ved Allerød, er blevet lydambassadører for Kræftens Bekæmpelse. De donerer derfor 80 procent af salget af deres nyeste album »Når vi mødes igen« til Kræftens Bekæmpelse, ligesom duoen i de kommende måneder skal ud og spille på en række af organisationens arrangementer, som Stafet for Livet og Knæk Cancer. Det skriver Frederiksborg Amts Avis.

Søndag kunne man høre deres herlige musik på Barresøgaard, hvor duoen gav koncert ved besøgsgårdens åbent hus. Akkompagneret af en galende hane og humlebier, der summede om stokroserne, spillede duoen numre fra det nye album og fra debutalbummet, som har et par år på bagen.

- Vi har det jo godt, når vi sidder her på Barresøgaard, og vi nyder livet på mange forskellige måder. Men den der sygdom sniger sig ind alle vegne. Vi vil gerne være med til at sætte det på dagsorden. Hvad er det for noget, og hvordan oplever mennesker at være ramt af kræft, sagde Ulrik Elholm fra scenen om duens samarbejde med Kræftens Bekæmpelse.

Efter koncerten fortalte han sammen med Anders H. Mortensen om, hvordan samarbejdet kom i stand via en bekendt, som er chef i Kræftens Bekæmpelse.

- Vi talte om det med musik og hvad musikken kan. Kræftens Bekæmpelse er meget om tal og statistikker. Men det handler jo rigtig meget om følelser og personlige historier. De kan hurtigt blive glemt i statistikkerne, siger Anders H. Mortensen.

Mange af numrene på »Når vi mødes igen« er inspireret af det, der sker, når et menneske får diagnosen kræft.

- Det er måske fordi, vi har fået den alder, vi har. Men det er som om, alle kender en, der har kræft, siger Anders H. Mortensen, som selv rundede 40 år i år, mens Ulrik Elholm gjorde det for et par år siden. Begge har haft sygdommen tæt på.

- Heldigvis bliver mange raske igen. Men så snart, man bringer sygdommen på banen, er der nogen, der kan fortælle om en personlig oplevelse med det, siger Ulrik Elholm.

Og det passer ganske godt ind i duoens tekstunivers.

- Vores sange er først og fremmest om kærlighed og længsel. Vi reflekterer meget over livet, og den udvikling, man er i. Livet går, man får børn, der vokser til. Og frygten for at miste, frygten for døden. Og vores kamp for at fastholde håbet. Det er jo ikke fordi, vi er sortseere - men det har ikke hjulpet på angsten at få børn, siger Anders H. Mortensen og fortsætter:

- Så det er ikke fremmed for os at indlede et samarbejde med Kræftens Bekæmpelse. Sangene passer godt til det. Det handler om at insistere på at være her, mens vi lever. Hvor klichéagtigt, det end kan lyde: Nyd livet. Kom ud over konflikter og diskussion. Husk at nyd livet, mens vi er her, siger han.