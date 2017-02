Se billedserie Selvom Magnus Lønborg kun er 10 år, har han allerede spillet badminton i fem år. Han har været på badmintoncamp i sin vinterferie for at blive god. Foto: Allan Nørregaard

Badminton med social gevinst

Allerød - 15. februar 2017 kl. 05:47 Af Anne-Mette Rasmussen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Høj musik strømmer ud af hallens højttalere og bliver blandet med begejstrede hvin og ivrige opmuntringer fra de cirka 30 badminton-børn, der er i gang med opvarmningen i form af en omgang ultimate.

Og der bliver udtrykt højlydt ærgrelse, da træneren stopper spillet for at gå videre i programmet. Ærgrelsen fordufter dog hurtigt, da børnene bliver fordelt i to haller og bliver sat i gang med at træne benarbejde to og to.

Formand for Lillerød Badmintonklubs ungdomsudvalg Ann Nielsen ser tilfreds på, mens der bliver knoklet på banerne. Det er tredje år i træk, at klubben arrangerer vinterferiecamp, og i år er omkring 50 børn og unge i aktion med ketcher og fjerbold. Udover de 30 i Lillerødhallerne er der yderligere 20 i gymnasiehallen.

- Det er et tilbud i stedet for at være i sfo eller klub, så der sker noget aktivt, hvis ens forældre skal på arbejde. For børnene er det sport, sjov og socialt, og der er fokus på at lære hinanden at kende, siger Ann Nielsen. For udover ønsket om at give nogle børn en aktiv ferieoplevelse handler det fra klubbens side også rigtig meget om at få skabt nogle sociale relationer.

- Vi oplever tit, at børn prøver badminton et års tid, og så går de videre til noget andet. Det er en ekstremt svær sport, og det er svært at starte og blive god til det hurtigt. Derfor vil vi gerne have børnene til at blive længere, så vi kan udvikle dem. Og jeg tror, det er en forudsætning, at hvis vi skal holde på dem, så skal der være noget socialt også. Med gode kammerater hvor der er rart at være, siger hun.