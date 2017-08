Arbejdsmanden blev Årets Lyngeborger

Af Mikkel Kjølby Lørdag eftermiddag stimlede nysgerrige sjæle sammen om scenevognen, der er det naturlige centrum for Lynge Byfest. Et af byfesten absolutte højdepunkter er kåringen af Årets Lyngeborger. Kåringen er omgærdet af meget hemmelighedskræmmeri, og det lykkes som regel at overraske prismodtageren fuldstændigt. Det gjorde det også denne gang.

Politikerne fik også lov til at slå sig løs ved et folkemøde med cirka 100 tilhørere lørdag eftermiddag. Derudover bød byfesten på den sædvanlige tivolipark for børnene, koncerter for de voksne, og et væld af kræmmere. Selv 9c fra den lokale skole kastede sig også i kræmmerkunsten for at samle penge ind til deres lejrtur.