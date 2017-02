Servicen er på plads, og kaffen er klar til at blive sendt rundt på bordene ved tirsdagens arrangement i Ældre Sagen. Foto: Allan Nørregaard

Anretterkøkken på hold giver ingen mening

Allerød - 16. februar 2017 kl. 09:44 Af Anne-Mette Rasmussen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Der bliver drukket godt med kaffe, når man samler 120 seniorer til socialt samvær og et underholdende indslag. Derfor ville det også have været naturligt med et anretterkøkken i umiddelbar nærhed af den store samlingssal i Skoven 4, som Ældre Sagen bruger hver tirsdag.

Men pengene slap op, før projektet var færdigt, og det planlagte anretterkøkken lige på den modsatte side af gangen blev taget af programmet. I stedet bliver kaffen brygget og kagen rettet an i et anretterkøkken på første sal, hvor Pensionisthuset og en række andre foreninger holder til.

Sådan har det været i de to år, der er gået, siden Skoven 4 stod klar, og sådan bliver det ved året ud. For selv om pengene til et anretterkøkken i stuen er bevilget på dette års budget, er det takket være en aftale imellem budgetforligspartierne en betingelse, at etableringen af det nye køkken først begynder efter 1. november.

Gunner Svendsen, der er formand for Ældre Sagen, viser vej hen til elevatoren ved bibliotekets hovedindgang.

- Så skal vi op igennem elevatoren her. Den har været meget ustabil, og i sommer var der tre måneder, hvor den slet ikke virkede. Så måtte vi bruge elevatoren nede ved den anden indgang, siger han og peger ned mod indgangen ud til Frederiksborgvej og Allerød Bio.

Efter et tryk på knappen, venten, lidt skramlen med dørene, opstigning til første sal og endnu lidt venten, inden dørene atter åbner sig, træder formanden ud af elevatoren og viser ned mod anretterkøkkenet, hvor servicen skal hentes, kaffen skal brygges, og kagen skal anrettes.

- Det er en af vores kaffe-chauffører, siger han og peger på Bodil, der i det samme overhaler ham for at hente de sidste ting til dagens arrangement, hvor der er blevet brygget 22 kander kaffe og fem kander te.

Tingene bliver anrettet på tre-fire vogne, der skal fragtes med elevatoren ned i stueetagen, og efter endt arrangement skal det hele retur igen. Det er Bodil, der sammen med Birthe hver gang står for traktementet til tirsdagsmøderne. Og de gør store øjne, da jeg spørger dem, om ikke det er lidt besværligt at skulle køre det hele op og ned og frem og tilbage på vogne.

- LIDT? Det gør det rigtig besværligt med køkkenet deroppe, siger Birthe, og Bodil nikker.

Som tidligere beskrevet giver politikernes aftale om at sætte anretterkøkkenet på hold til november ikke megen mening. I hvert fald ikke for Ældre Sagen.

- Der er jo ingen her, der kan forstå det, siger Gunner Svendsen og peger ud over forsamlingen af tirsdagsgængere.

Og for de involverede parter bag budgetforliget giver aftalen tilsyneladende heller ikke så meget mening, at nogen over for Frederiksborg Amts Avis har haft lyst til at forklare, hvorfor det er vigtigt, at køkkenet ikke igangsættes før til november.

Da Erik Lund, der er gruppemand for Konservative, det største af budgetforligspartierne, blev spurgt var svaret:

- Fordi det er der indgået en politisk aftale om. Det er det, der er vigtigt.