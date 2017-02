Anretterkøkken behøver ikke vente

Imidlertid blev det samtidig aftalt, at etablering af anretterkøkkenet først skulle igangsættes efter 1. november 2017, hvilket et flertal i Kultur- og Idrætsudvalget på sit møde den 9. januar støttede op om. Men det har både Ældre Sagen, Ældrerådet og flere brugere at Skoven 4 stillet sig uforstående over for.

- Det er rigtigt, at jeg har været i dialog med Gunner Svendsen, men jeg kan ikke svare ham, for det er helt ude af KIUs hænder. Det drejer sig om, at budgetforligspartierne har besluttet, at de ikke vil anlægge køkkenet før efter valget i november. Og der er ingen af os andre, som forstår, hvad der ligger bag det, siger John Jensen og angiver, at der i udvalget var to som stemte for først at sætte etableringen i gang efter den 1. november, mens de øvrige medlemmer af udvalget undlod at stemme.