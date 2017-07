Formand for Allerød Handelsforening Lene Krogh (tv.) og formand for Ejerforeningen Bymidten i Allerød Johnny Lehmann (th.) er sammen med kommunens forvaltning med i en styregruppe, der skal skabe grundlaget for Allerød Byforum. Foto: Tore G. C. Rich

Allerød vil styrke bymidten

Allerød - 21. juli 2017 kl. 05:51 Af Tore G. C. Rich Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

I stil med Hillerød vil Allerød styrke bymidten ved hjælp af et byforum, hvor bygningsejerne, handelslivet og kommunen arbejder sammen med kulturen og de frivillige kræfter. Det skriver Frederiksborg Amts Avis.

I det sidste halve år har repræsentanter for bygningsejerne i Allerød Bymidte og handelslivet holdt morgenmøder med kommunaldirektøren og en projektmedarbejder i en styregruppe, der skal bane vejen for et Allerød Byforum.

Det oplyser formand for Ejerforeningen Bymidten i Allerød Johnny Lehmann.

- Det primære formål er at medvirke til, at bymidten er attraktiv på alle måder. At skabe liv i bymidten. Både når der er åbne butikker og efter lukketid. At man har lyst til at blive hængende, at der sker noget, siger han.

Han ønsker, at de forskellige aktører i bymidten arbejder bedre sammen, heriblandt biblioteket, teatret Mungo Park og Allerød Bio og handelslivet. Og så mener han, at bymidten skal fokusere på, hvad der gør den til noget særligt.

- Vi skal sige, hvad er Allerød bymidtes dna? Hvad kan vi synliggøre os på? Vi har stationen og busholdepladsen i starten af gågaden, der differentierer vi os fra Birkerød og Hillerød. Og så har vi gratis parkeringspladser, typisk i tre timer, påpeger han.

Modsat Hillerød er bygningsejerne i Allerøds Bymidte fra starten aktivt med i projektet. Faktisk var der ingen ejerforeningen, da møderne begyndte. Den er kommet til i foråret, blandt andet på grund af byforum-projektet.

Styregruppen skal præsentere et oplæg for byrådet 16. august og målet er, at Allerød Byforum eksisterer fra januar 2018.