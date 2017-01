Allerød Kommune ønsker fremover selv at stå for al inddrivelse af gæld fra kommunens borgere. Foto: Allan Nørregaard

Send til din ven. X Artiklen: Allerød vil selv inddrive al gæld Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Allerød vil selv inddrive al gæld

Allerød - 28. januar 2017 kl. 05:36 Af Anne-Mette Rasmussen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Står det til Allerød, skal kommunen fremover selv have lov til at stå for alle former for inddrivelse af diverse restancer hos kommunens borgere. Et enigt byråd gav derfor torsdag aften borgmester Jørgen Johansen (K) bemyndigelse til at kontakte skatteministeren og bede om lov til det.

Ønsket udspringer af et netop vedtaget lovforslag, som giver kommunerne mulighed for selv at inddrive restancer på ejendomsskatter. Men Allerød Kommune vil altså gerne gå videre end det.

- Vi ønsker udover det at tage alle de ting hjem, som vi som kommune kan inddrive. Det vil sige alle gældsposter, der måtte være, og det skal jeg nu spørge ministeren om. Vi håber, at vi får lov til at prøve det af, så vi kan bevise, at vi kan gøre det bedre end Skat, siger Jørgen Johansen.

- Vi mener jo grundlæggende, at vi er tættere på borgerne og i højere grad kan gå i dialog med dem om de udeståender, de måtte have. Og vi er måske også mere klar til at lave fleksible løsninger, der passer de enkelte borgere i forhold til de udfordringer, de måtte have. Dybest set er der jo ingen, der ønsker at skylde penge, men det kan bliver så uoverskueligt, at man giver op.