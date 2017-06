Foto: Allan Nørregaard

Allerød sagde farvel til Mr. Mungo Park

Allerød - 25. juni 2017 kl. 17:50 Af Janne Mulvad

På Mungo Park blev der lørdag sagt farvel til teaterdirektør Martin Lyngby og budt velkommen til den nye mand på posten, Lasse Bo Handberg. Og en anledning for Nikolaj Cederholm til at mindes dengang, den nedlagte møbelbutik, som i dag huser Mungo Park, blev til et teater, nemlig Dr. Dante, som Cederholm blandt andre var med til at starte.

- Da vi rykkede ind, skrev vi under på, at vi ville forlade stedet uden ballade senest seks måneder efter. Det var i 1985. Nu er der blevet lavet teater her i 32 år. Når jeg står inde i salen og ser skuespillere på scenen, som ikke engang var født dengang, så er det meget betagende og gribende, sagde han, inden Mungo Parks ensembleskuespillere satte gang i musikken og bød på smagsprøver fra nogle af Mungo Parks mange forestillinger.

Borgmester Jørgen Johansen bød den nye teaterdirektør velkommmen til kommunen inden han sagde farvel til Martin Lyngbo.

- Det er med vemodigt hjerte, jeg står her i dag. Du har været en stor samarbjedspartner her i kommunen. Du forstod sjælen i Allerød. Din tilstedeværelse i Allerød minder om Mungo Parks historie - altså skotten Mungo Park, der rejste til Afrika for at kortlægge Nigerfloden. Ligesom han rejste du ind i et ukendt land, da du overtog Mungo Park, sagde Jørgen Johansen og fortalte videre, hvordan Marttin Lyngbos rejse ind i det ukendte Allerød resulterede i, at billetsalget på Mungo Park bare steg og steg, og masser af mennesker valgte at købe årskort.

- Du har været en ildsjæl, du har været engageret, du har lært fra dig og været god til at lytte og suge til dig når vi, de indfødte, har kommet med indspark og forslag. Præcis som den opdagelsesrejsende Mungo Park. Heldigvis ender din rejse i Allerød ikke som Mungo Parks rejse, hvor han begynder at skyde de lokale inden han selv bliver skudt, sluttede Jørgen Johansen sin tale.