Allerød har den størrelse, Allerød skal have

Allerød - 27. december 2016 kl. 04:16 Af Anne-Mette Rasmussen

Jørgen Johansen (K) beskriver Allerød som kommunen midt i Nordsjælland. Med syv naboer var der derfor mange muligheder for sammenlægninger, da Danmarkskortet for kommuner skulle laves om i 2007. Og Allerød Kommune kiggede sig da også om efter nogle at slå sig sammen med.

- Vi kiggede jo rundt efter samarbejdspartnere og talte om, hvad der kunne være interessant for os. Vi kiggede først imod Birkerød, der lignede os og var langt i en drøftelse med dem. Men de talte jo også med Søllerød, som de valgte. Så kiggede vi imod Hørsholm, men de havde faktisk allerede bestemt, at de gerne ville være selvstændige. Farum kunne også godt have været interessant. Men i forhold til dem var der jo ingen, som vidste, hvordan den økonomiske del skulle håndteres, fortæller Jørgen Johansen.

Så var der Hillerød tilbage. Men Hillerød er jo en stor nabo.

- Så var det meget nemt at spørge borgerne, om de gerne ville lægges sammen med Hillerød. Cirka 65 procent af dem sagde nej, og det var jo et meget klart signal om, at vi skulle fortsætte alene, siger Jørgen Johansen.

Så sådan blev det. Men hvordan ser hverdagen som en forholdsvis lille kommune i Danmark så ud? Frederiksborg Amts Avis har sat borgmesteren og kommunaldirektør Morten Knudsen stævne på borgmesterkontoret til en snak om, hvad der er fordelene og ulemperne ved at være en lille kommune. For der er både fordele og ulemper, er de enige om. Men man skal omvendt ikke stirre sig blind på størrelsen.

- Der er fordele og ulemper ved at være en lille kommune. Men det er der også ved at være en stor kommune. Det er bare nogle andre fordele og ulemper. Kora lavede i 2013 en analyse af kommunesammenlægningen. Et af de steder, hvor de fremhæver, at de store kommuner har fordele, er i forhold til administration. Det er jo spændende at se på i forhold til Allerød Kommune, for vi er allerede den tredje-billigste i forhold til KLs nøgletal. Så det er ikke kun et spørgsmål om størrelse, men også om hvordan man driver det. Vores billige administration er resultatet af en bevidst politisk prioritering og noget, vi arbejder med ledelsesmæssigt, siger Morten Knudsen.

Læs hele interviewet med borgmester og kommunaldirektør i anledning af 10-året for den seneste kommunalreform i Frederiksborg Amts Avis tirsdag.