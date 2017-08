Foto: Peter Rasmussen

Allerød er klar til festugen for alle

Allerød - 02. august 2017 kl. 15:01 Af Janne Mulvad Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Der bliver nok at lave rundt omkring i Allerød Kommune, når der i uge 34 er »Allerød på X og Tværs«. Allerød på Kryds og Tværs er Allerøds kultur- og festuge med aktiviter i alle hjørner af kommunen - fra Lynge til Lillerød og Blovstrød.

- Hvis vores små lokalsamfund skal overleve, skal vi lave noget, der viser, at vi kan et eller andet, siger Jørn Winther Jepsen, der er medlem af styregruppen bag Allerød på X og Tværs, som nu gennemføres for tredje gang.

- Det går ud på at lave en festuge, hvor alle de forskelige institutioner viser sig fra deres bedste side, og hvor borgerne jagter rundt og ser, hvor meget festivitas og fis og ballade, der er i kommunen, siger Jørn Winther Jepsen.

Årets program byder på både nye og gamle aktiviteter. Der er blandt meget andet åben hus i Sandholmlejren, tumlebane for de mindste på Blovstrød Idrætsanlæg, motionscykelløbet Allerød Tour 2017, mulighed for at »gå på vandet« hos Sigma Swim, et byorienteringsløb, åbent møde hos Anonyme Alkoholikere, byvandring i Blovstrød og Lynge, vandretur i Lynge Grusgrav, åben hus hos Allerød MC og hos Allerød Brandstation, pistolskydning hos Blovstrød Pistolskytteforening, besøg hos Jean Beckers vinmark, rundvisning på PP Møblers fabrik, der er mavedans, kagebord og Onkel Reje på biblioteket, og i hele festugen er der gratis popcorn og kaffe, hvis man tager en tur i Allerød Bio.

Lørdag den 19. august skyder »Aktiv Fritid« på MD Madsensvej i Lillerød det hele i gang med chancen for at møde Allerøds mangfoldige forenings- og kulturliv. Farvegladerne holder igen kunstmarked i Centerhallen, og i år vil man kunne opleve korsang under kunstmarkedet.

Festugen sluttes af med Lynge Byfest og Kræmmermarked med Skandinavisk Tivolipark 25 til 27. august, med koncerter, børneunderholdning, politisk debat, stort kræmmermarked og kåring af årets Lyngeborger. Og lørdag den 26. august er der koncert med Sussi og Leo.

Programmet kan findes ved Aktiv Fritid, på bibliotekerne og i Borgerservice på rådhuset, eller man kan følge med på facebooksiden »Allerød på X og Tværs«.