Alectia og Niras fusionerer

Allerød - 22. december 2016 kl. 16:40 Af Anne-Mette Rasmussen

Den rådgivende ingeniørvirksomhed Niras med hovedsæde i Allerød fusionerer med Alectia. Og med fusionen bliver der skabt en ny stor aktør blandt de rådgivende ingeniører. Den er med et solidt, dansk afsæt parat til at vokse endnu mere internationalt.

Begge virksomheder har indtil nu begge haft offensive vækststrategier, og dem bliver der holdt fast i.

- Vi får en større volumen og kan tilbyde vores kunder endnu mere i ét hus. Inden for alle sektorer, vi opererer i, bliver vi blandt markedslederne. Vi får særdeles stærke faglige miljøer, som gør den nye virksomhed til en attraktiv arbejdsplads for de bedste specialister, siger Niras' administrerende direktør Carsten Toft Boesen, som kommer til at stå i spidsen for den nye virksomhed.

Det er første gang, at to af branchens største virksomheder fusionerer. Fusionen bliver gennemført ved først at sammenlægge de fonde, der er hovedaktionærer, og derefter de operative selskaber.

I stedet for at bruge penge på opkøb begynder den fusionerede virksomhed derfor med summen af de to virksomheders finansielle styrke. Det gør den i stand til at fortsætte vækststrategien, især internationalt.

Læs mere i Frederiksborg Amts Avis fredag.