Alba-drenge vinder stor international turnering

Allerød - 13. januar 2017 kl. 11:04 Af Anne-Mette Rasmussen

Turen til den store internationale basketball-turnering, Lundaspelen i Sverige, var egentlig tiltænkt blot at skulle være en lærerig oplevelse for Albas U11-drenge, hvoraf seks ud af de ni kun er ni år gamle, og dermed egentlig kun er U10-spillere. Tanken var derfor, at drengene snuse til den internationale turnering og vende tilbage næste år for at forsøge at vinde den. Men Alba-drengene ville det anderledes.

Efter at have rystet nerverne af sig og vundet den første kamp, tog viljen og styrken over hos drengene. Og efter imponerende sejre over tyske og svenske hold i grundspillet - og en målscore på 125-47 stod de pludselig over for svenske Lobas i semifinalen.

Den begyndte i et højt tempo, og med et solidt forsvar fik spillerne fra Alba allerede efter de to første perioder afgjort kampen til deres fordel.

Finalen blev et rent dansk opgør, da turneringens sidste kamp skulle afgøres imellem Alba og BMS (Ballerup/Herlev), som tit har mødt hinanden i danske turneringer og finaler.

Kampen begyndte lidt nervøst fra begge hold, men alligevel lykkedes det Allerød-drengene at fokusere og præstere et jernhårdt forsvar. Det fik hurtigt BMS-spillerne i fejlproblemer, og de blev derfor nødt til at spille lidt mere henholdende. Det udnyttede Alba, som gik til halvleg med en føring på 17-6.

Tredje periode blev meget jævnbyrdig med godt forsvar i begge ender og lidt point til BMS. Men i fjerde periode satte Alba trumf på og trak fra BMS. De unge Alba-spillere sikrede sejren, som blev på 26-11, og de kan altså nu kalde sig Lundaspelen U11-mestre 2017.