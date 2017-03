Se billedserie De røde faner blev tidligt onsdag morgen luftet på Borupvang, hvor de konfliktramte håndværkere imidlertid havde pakket deres udstyr. Foto: 3F

ATP dropper konfliktramte håndværkere

Allerød - 01. marts 2017

3F Frederiksborg Bygge- og Trægruppen havde onsdag morgen varslet sympatikonflikt på en byggeplads på Borupvang, hvor mellem 60 og 65 bygningsarbejdere på tværs af fag og forbund klokken 6 mødte op for at lufte de røde faner overfor den sympatikonfliktramte litauiske entreprenør Resplint UAB.

Konflikten blev imidlertid afblæst, da 3F på sin morgenfærd konstaterede, at de konfliktramte håndværkere, cirka 15 litauiske tømrere, ikke længere var i arbejde på arbejdspladsen.

- Vi mødte op klokken 6 for at se på tingene med egne øjne, og der var ikke nogen. Der kom heller ikke nogen ved 7-tiden, hvor folk normalt møder. De havde rigget af og pakket deres ting. Det var glædeligt, og vi betragter derfor nu konflikten som afsluttet på byggepladsen, siger Rasmus Kreutzmann fra 3F Frederiksborg.

Den sympatikonfliktramte litauiske entreprenør, Resplint UAB var på byggepladsen for at renovere Borupvang 2 for bygherren Stensdal Group A/S. Lokalerne, som de arbejdede i, skal ATP flytte ind i den 1. juni.

- At konflikten er afsluttet, skyldes først og fremmest ATP, som har vist ansvarlighed, hvilket de skal have ros for. ATP har på fagforeningernes foranledning taget handling og sørget for, at den konfliktramte virksomhed er stoppet på byggepladsen og er blevet erstattet med overenskomstdækket arbejdskraft, siger Rasmus Kreutzmann.

ATP bekræfter, at konflikten blev afblæst ved virksomhedens mellemkomst. Den ønsker ikke at blive forbundet med løndumping.

- ATP tager afstand fra enhver brug af løndumping. Vi er i torsdags fra 3F blevet bekendte med, at udlejeren af en bygning, vi har lejet midlertidigt fra 1. juni, har haft en sympatikonfliktramt litauisk virksomhed til at udføre arbejde for sig. Vi har, siden 3F henvendte sig i torsdags, arbejdet i døgndrift på forskellige løsningsmuligheder, og efter aftale med udlejeren blev arbejdet stoppet tirsdag. Den litauiske virksomhed er nu i gang med at afrigge arbejdspladsen, siger koncerndirektør Lilian Mogensen til Frederiksborg Amts Avis og fortsætter:

- ATP har desuden opfordret udlejeren til at gå i dialog med 3F, ligesom vi har aftalt, at udlejer tiltræder ATPs arbejdsklausul.