Ældreminister så på virkeligheden

- Vi drøftede, hvordan byrådet har truffet beslutning om at tilføre ældreområdet 24 millioner kroner over de kommende år for at kunne fastholde det nuværende serviceniveau for en stigende gruppe af ældre medborgere. Derudover har vi prioriteret at bygge et nyt demensplejecenter med plads til 40 borgere, at flytte vores genoptræning til nye, bedre og større rammer samt at lave en sygeplejeklinik og bygge et varmtvandsbassin. Vi vil rigtig gerne investere i, at vores ældre medborgere har det godt, siger borgmester Jørgen Johansen i forbindelse med mødet.