Ældre Sagen klar med stolezumba og Foldschack

Det er en stigende interesse for Ældre Sagen Allerøds aktiviteter. Foreningens tirsdagsmøder klokken 14.00-16.00 i Kulturhuset på Skovensvej 4 har fx nu i gennemsnit 130-140 deltagere. Men der er plads til 180 gæster, så alle er særdeles velkommen. Det fortæller formand Gunner Svendsen i anledningen af, at aktivitetsprogrammet for 2. halvår af 2017 er på plads.

Samtidig byder han velkommen til de to ny bestyrelsesmedlemmer, Erling Petersen og Jens Jacob Krintel, samt suppleanterne Henning Mortensen og Erik Clausen og glæder sig over de nye friske kræfter.

I programmet følger blandt andet: Advokat Knud Foldschack, der nok er bedst kendt for sit engagement i sager som Christiania og Ungdomshuset på Jagtvej 69,. Han fortæller sin livshistorie tirsdag den 22. august. 29. august fortæller Hans Peter Tams om, hvordan det lykkedes ham og hans fem søskende på egen hold at flygte fra Tyskland vinteren 1944-1945 i sidste periode af 2. Verdenskrig, på et tidspunkt, hvor det var alle mod alle i den daglige kamp for at overleve. Temaet fortsætter 5. september ved Kaj Schefte, hvor det omhandler jøders flugt til Sverige under 2. Verdenskrig og siden hjemkost til Danmark.