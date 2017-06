Se billedserie Madrasserne var flyttet udenfor i det gode vejr, og flere hold lavede opvisninger. Her viser MiniTeam for børn i alderen 10-13, hvad de har øvet i løbet af sæsonen. Foto: Thomas Olsen Foto: Thomas Olsen

90 års fødselar i fin form

Allerød - 19. juni 2017

Der blev vist flotte spring og formationer på græsset, da Lillerød Gymnastik i lørdags fejrede sin 90 års fødselsdag. Selve jubilæet er først den 12. juli, men foreningen havde valgt at invitere til hygge og opvisning, inden sommerferien for alvor sætter ind.

Lillerød Gymnastik tæller i dag omkring 1200 medlemmer, og fødselaren har det da også ret godt, alderen taget i betragtning, fortæller formand Jette Hansen:

- Vi er en ret stor forening. Jeg tror faktisk kun, at vi er overgået af fodbolden. Det er bemærkelsesværdigt, at vi jo faktisk er tre gymnastikforeninger i kommunen, men vi udbyder forskelligt, så vi er ikke rigtig konkurrenter, og vi ligger også geografisk spredt ud, siger hun.

Gymnastikforeningen er de seneste år blevet kendt for sit Roap Skipping Team, der har er med helt fremme ved både nationale og internationale sjippe-stævner.

- Roap Skipping trækker medlemmer fra nær og fjern. Men jeg er så stolt af alle vores hold. De gør det så godt, siger Jette Hansen.

I denne sæson er holdoversigten blevet udvidet med efterfødselshold, og noget af det næste bliver rytmik for de mindste.

- Vi har gennem tiden nok altid tænkt, at det går godt, men vi prøver hele tiden at udvikle typen af hold, så vi kan trække folk til. Vi har f.eks. mange familiehold, siger Jette Hansen, der har været formand for foreningen siden 2002.

Faktisk oplever foreningen så stor succes, at man har venteliste.

- Når vi åbner for tilmelding har de, der går på holdet i forvejen, typisk en uge til at melde sig til den kommende sæson, og så åbner vi for nye. Men nogle hold når at lukke på fem minutter, så jeg oplever, at folk kommer til mig og spørger, hvordan de kan komme ind på hold, fortæller hun.

Det er dog ikke muligt for foreningen at oprette nye hold - til trods for at det også er meget populært at bliver instruktør. Det handler om plads.

- Vi har hal 3, der er fuldt belagt, og så er vi ude på to skoler. Vi har ikke mere plads, som det er nu. Det er desværre et luksusproblem. Hvis vi skulle have mere plads, så er vores sjippere faktisk nogle af dem, der trænger mest, siger Jette Hansen.

Hun sender en stor tak til støtteforeningen, der består af forældre.

- Hvis støtteforeningen ikke var der, så kunne vi ikke have foreningen på dette niveau. Vi klarer selvfølgelig alt det administrative, men alt hvad der hedder f.eks. tøj, rejser og konkurrencelincenser står støtteforeningen for. Man bærer selvfølgelig i flok, så de hold, der giver mere overskud, hjælper de andre hold, siger hun.

Jubilæumdagen var arrangeret af Linnea Christensen og Niclas Rødder, og hun håber, at foreningens jubilæum kan være startskuddet til et større event i byen.

- Vi har prøvet at slå det op som en byfest, og så må vi jo se, hvad folk siger til det, og om de synes, at det har været sjovt og hyggeligt. Jeg synes, det kunne være meget interessant at lave noget med de andre klubber og se, om det bliver en succes, siger hun.