69 boliger i Julemosen indviet

Ved fredagens indvielse i fælleshuset glædede borgmester Jørgen Johansen (K) sig over, at kommunen nu har endnu et tilbud at tilbyde borgerne i sin vifte af boligformer.

- Tillykke til os alle med det flotte boligprojekt her i Julemosen. Med projektet har kommunen fået 69 nye rækkehuse, som i høj grad er tiltrængte. Det er almene boliger, der indgår i en større plan om at have et varieret boligudbud her i Allerød. Og når jeg siger, at boligerne i den grad er tiltrængte, er det fordi, at der længe har været et stort behov for bedre og mere varierede boliger. Særligt for vores ældre og for vores familier, hvis livssituation ændrer sig, sagde borgmesteren.