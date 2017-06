Se billedserie Rødbøg eller liguster? Færdige hække er et stort salgsobjekt hos Lynge Planteskole. Foto: Allan Nørregaard

40 år med planteskolen som livsstil

Allerød - 29. juni 2017

Fredag den 30. juni fejrer Lynge Planteskole 40 års jubilæum. Det samme gør indehaver Søren Rosenstjerne, som stadig står ved roret.

- Kender du det, når man ser noget, som man bare ikke kan lade være med at købe? Sådan var det med de der to, og jeg får dem aldrig solgt igen, siger Søren Rosenstjerne og nikker med et grin i retning af to kæmpestore kaktusser på disken.

Det er ellers ikke fordi indehaveren af Lynge Planteskole har et sentimentalt forhold til sine varer. For 13-14 år siden skilte han sig af med hele sin afdeling med afskårne blomster og stueplanter.

- Det var den afdeling med mest arbejde og mindst indtjening, så den lukkede jeg ned. Det var omkring det tidspunkt, hvor supermarkederne fik lov til at holde åbent om søndagen, som planteskolerne ellers havde haft monopol på. Så vores kronede dage var slut, fortæller Søren Rosenstjerne.

Efter at have smidt de afskårne blomster ud, lugede han lidt efter lidt ud i de forskellige afdelinger. Det betød, at brugskunst, haveredskaber, granitfigurer, havedamme og vandplanter også blev sorteret fra. Og i dag fremstår Lynge Planteskole som en ren planteskole, der kun sælger haveplanter.

- Det gjorde jeg dels for at trimme forretningen og overleve økonomisk. Men også fordi haveplanter og frugttræer er det, der altid har stået mit hjerte nært. Nu har vi nok Danmarks største udvalg af frugttræer, hvoraf vi selv laver en del af dem. Vi har i hvert faldt 120 forskellige æblesorter, og frugt i alle afskygninger er en meget stor varegruppe, siger Søren Rosenstjerne og viser udvalget af æbletræer frem.

For planteskolen er højsæsonen næsten lige sluttet. Den går fra midt i marts til midt i juni og har netop i år ikke været den bedste af slagsen.

- Det er jo grøn vinter. Man går stadig og fryser, og det har været et modbydeligt forår. Jeg har indtil videre haft 10 procents tilbagegang i år. Det er første gang i 25 år, jeg oplever det, og det skyldes den dårlige april måned, vi havde, siger Søren Rosenstjerne.

Den midlertidige tilbagegang går dog ikke Søren Rosenstjerne på, og pension er ikke en del af hans ordforråd, selvom dåbsattesten placerer ham i den pensionsmodne alder.

- Pension? Nej, det kan jeg ikke holde ud. Det er ikke et job, jeg har. Det er en livsstil. Der er det ved det, at når du har en planteskole, har du ikke et job fra 9 til 16, men hele tiden når det er nødvendigt.

Derfor er Søren Rosenstjerne naturligvis også at finde på Lynge Planteskole fredag den 30. juni, hvor jubilæet bliver fejret med en reception imellem klokken 10 og 14.