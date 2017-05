100 deltog i protestvandring mod skyderi

- Det gik rigtig godt, og jeg synes, der var en fin, rørende stemning. Jeg gik selv ved siden af en dame, der var meget berørt af situationen, og jeg kunne mærke, at det var rart for hende at få talt om det igen, siger Jørgen Johansen om arrangementet, som 15 byrådspolitikere deltog i.

- Hvis denne udfordring skal løses, så bliver vi nødt til at tale om tingene og de faktiske forhold. Derfor vil SF bede om en redegørelse, der afdækker de udfordringer vi måtte have i hele Allerød, i forhold til forskellige grupperinger og de unges forhold til kriminalitet og stoffer. Vi vil i forbindelse med dette års budgetforhandlinger bede om en million kroner til at opnormere SSP og gadeteamet samt fjerne potentielle besparelser på området. Pengene skal desuden bruges til socioøkonomisk at kunne sikre kontaktpersoner i dagtilbud og skoler for de relevante familier og understøtte de familier, der ikke har råd til at deres børn går i SFO eller klub, men som har et absolut behov for det, siger han.