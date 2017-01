Se billedserie I dag går Freya til ergoterapeut, fysioterapeut, ridefysioterapi og svømning. Og så træner familien fortsat rigtig meget med hende derhjemme. Gentagelserne er vigtige, men det foregår meget som leg. For eksempel med motorikbaner og legetøj og aktiviteter, som kræver to hænder. Ellers vil hun automatisk bruge den gode hånd og ikke få trænet den dårlige. Foto: Kenn Thomsen Foto: Kenn Thomsen

Send til din ven. X Artiklen: - Troldestuen har gjort alt for Freya Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

- Troldestuen har gjort alt for Freya

Allerød - 21. januar 2017 kl. 11:35 Af Anne-Mette Rasmussen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Familien Borgen Linander frygter, at Troldestuen med fem basispladser til børn med særlige behov skal lukke. Stuen har gjort underværker for deres 4-årige datter, Freya.

- Vi er rigtig kede af, hvis de beslutter at lukke Troldestuen ned. Ikke kun for Freya, men også for andre børn som hende. Vi kan godt forstå, at man skal spare. Men vi håber, at man kan finde en mere optimal måde at gøre det på, hvor det fortsat er muligt at bevare Troldestuen. For det er et unikt tilbud til en gruppe af børn, der ikke kan integreres.

Sådan siger Christine Borgen Linander, og hun ved, hvad hun taler om. For hun, hendes mand Toke og deres datter Freya har på egen krop og sjæl mærket, hvilken en forskel Troldestuen kan gøre. For barnet, for forældrene og for familielivet.

I august 2013 fik parret at vide, at deres dengang 10 måneder gamle datter havde en hjerneskade, cerebral parese. I perioden op til havde familien en mistanke om, at noget ikke var, som det skulle være, fordi Freyas udvikling gik meget langsomt. Omvendt tænkte de også, at der jo er stor forskel på, hvor hurtigt babyer udvikler sig. Men i sommeren 2013 gik hendes udvikling simpelthen i stå.

- Freyas ene hånd var tit knyttet, og hun brugte den ikke så tit. Samtidig kunne hun kun ligge på ryggen og sidde med støtte. Og da hun så pludselig holdt helt op med at prøve at komme op på alle fire, som hun ellers havde prøvet nogle gange i løbet af sommeren, var vi ikke i tvivl om, at vi skulle have nogen til at kigge på hende, fortæller Christine Borgen Linander.

Da lille Freya kort efter blev undersøgt på børneafdelingen på Hillerød Sygehus, kunne lægerne med det samme se, at hun havde cerebral parese. Det er en hjerneskade, der betyder, at en del af hjernen simpelthen er død. For Freya er det en del af den højre hjernehalvdel, der er død, og derfor er hele hendes venstre side af kroppen motorisk påvirket af skaden.

- Det var selvfølgelig ikke lige det, vi havde håbet for vores barn. Men jeg er meget matematisk tænkende, og da vi fik at vide, at jo hurtigere man går i gang med at træne, jo mere kan man få den raske del af hjernen til at tage over, handlede det for mig meget om at finde ud af, hvad vi kunne gøre for at hjælpe Freya, fortæller Christine.

Hun sidder i stuen i familiens hjem, hvor legetøj og redskaber til motorisk træning giver et farverigt modspil til de hvide vægge. Christine var lige begyndt på arbejde igen efter barsel, da diagnosen blev stillet. Og da hendes mands barsel sluttede, gik hun på orlov i et år for at kunne træne Freya.

- Hun kunne ikke, hvad et aldersvarende barn kunne. Hun kunne faktisk kun ligge på ryggen og sidde med støtte. Vi kom i kontakt med en børne-fys i Hillerød, hvor vi fik masser af vejledning i, hvad vi skulle have fokus på, og på et tidspunkt blev der også koblet en ergoterapeut på. Vi kunne virkelig se en effekt af, at jeg gik derhjemme. Freya udviklede sig rigtig meget. Efter otte måneder kunne hun kravle, sidde selv, ligge på ryg og mave og trille rundt. Hun lærte også at gå, inden hun blev halvandet år, som er indenfor normalen, siger Christine Borgen Linander.

Sideløbende med at hun og Freya trænede derhjemme, kom de også næsten dagligt på besøg i Freyas daginstitution, så hun kunne få kontakt til de andre børn. På et tidspunkt begyndte hun at være lidt mere i institutionen, hvor hun fik tildelt en støttepædagog, og Christine begyndte at arbejde igen på halv tid. Det gik godt til at begynde med.

- Hun er meget nysgerrig og elsker en god udfordring, så det er en vigtig faktor i hendes udvikling at kunne se, hvad andre børn laver. Og med korte dage og støttepædagogen kunne hun nogenlunde hænge sammen. Men i 2016 blev støttepædagogen fjernet, og da hun var væk, faldt Freya fuldstændig sammen. Hun blev udafreagerende og voldelig herhjemme, og hun græd og græd og græd. Vi holdt hende hjemme to dage om ugen, og de tre dage i institutionen var korte, men alligevel påvirkede det hende rigtig meget. Det var tydeligt, at vi havde en pige i mistrivsel, fortæller Christine Borgen Linander, der husker tilbage på perioden som opslidende og drænende.

Først efter tre en halv måned kom der en afklaring på situationen, som, alle var enige om, ikke var holdbar. Og det er her Troldestuen kommer ind i billedet, for Freya blev tilbudt en af de fem basispladser på stuen. Det særlige ved Troldestuen er, at den har de fysiske rammer til børn som Freya. Derudover har den et erfarent team af specialpædagoger. Børnene har deres egen fysiske stue, men døren står åben, så de kan løbe ud til almengruppen, når de kan rumme det.

- Det viste sig lynhurtigt at være det perfekte tilbud til Freya. Pludselig havde vi en datter i trivsel med ressourcer og overskud til at være en lille pige. Hun var glad, og hun var nem at aflevere. Hun ville gerne i børnehave. Hendes udvikling tog fart på en helt anden måde, og det var noget, vi mærkede i løbet af blot et par uger. Så Troldestuen den har gjort alt for Freya. Virkelig, siger Christine.

Også for familielivet betød det alverden til forskel, da Freya begyndte på Troldestuen. Tidligere skulle weekenderne planlægges grundigt, fordi Freya blev så overstimuleret i hverdagen, at der var grænser for, hvad hun kunne, når det blev weekend, og familien skulle være sammen. Sådan er det ikke mere.

- Nu har hun overskud i weekenden. Vi kan se venner med børn, vi kan tage på tur i skoven eller på café. Vi har en glad pige, så det er klart, at det for os som familie har betydet rigtig meget. Freya har fået ressourcerne til, at vi kan gøre de ting, som jeg forestiller mig, at andre familier tager for givet, at man kan gøre med sit barn.