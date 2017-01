- Lillevang Skole er dømt til lukning

På mandagens debatmøde om skoleområdet, som primært kom til at handle om den nye struktur på Lillevang Skole, blev det af flere politikere fremført, at Lillevang Skole er fra begyndelsen har været udstyret med en økonomi, der ikke kan bære hele vejen igennem. Og at de frygter, det ender med en lukning.

- Lillevang Skole er født som ikke økonomisk bæredygtig. Derfor er det meget svært at få fat i visionerne. Det er så ærgerligt, at man på Lillevang Skole nu indfører ændringer, som gør det sværere efter valget at finde et fælles afsæt for byrådet, sagde John Køhler fra Lokallisten Allerød-Sjælsø.