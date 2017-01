Med i sundhedskampagne: Erhvervsformand dropper vinen

Se billedserie To gange om dagen snører Torben Hoffmann skoene for at gå en tur. Målet er at gå 10.000 skridt om dagen i løbet af de60 dage, kampagnen varer. Foto: Petter Becker-Jostes

60dage - 19. januar 2017 kl. 12:13 Af Petter Becker-Jostes Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Den faste rutine har han stadig, selvom han ikke længere har hund: Hver morgen og eftermiddag går Torben Hoffmann en tur ned langs stranden i Greve.

Og selvom det ville være nemmere at trykke på knappen til tv'et, når den selvstændige gardinmand og formand for GreveSolrødErhverv skal holde en pause fra arbejdet, er gåturene noget, han bliver frisk i hovedet af. Samtidigt er turene også en del af det, der hjælper ham med at indfrie det ene af de to mål, han har sat sig i forbindelse med 60dage.dk-kampagnen, som Sydkysten står bag: At gå 10.000 skridt om dagen - det andet mål er at tabe fem-seks kilo.

Han har allerede taget det indledende sundhedstjek, som giver ham en bodyage på 66. Dermed er hans krop ifølge sundhedstjekket to år yngre, end han har stående på fødselsattesten, kan han fortælle med et smil. Hans vægt har ligget stabilt det sidste halve års tid, men inden da var han omtrent otte kilo tungere, end han er nu. Han har altid været god til at komme ud at gå sine ture, og når han et par gange om måneden er på jagt, går han som regel i omegnen af otte til 10 kilometer. Det er altså ikke så meget her, nøglen til vægttabet skal findes - det ved han fra sidste gang, han tabte sig. Hans kost betegner han som mager og med masser af grønt, der bliver stort aldrig spist købemad i hjemmet i Greve, og han har heller ikke den store hang til søde sager. Hos erhvervsformanden er det de våde varer, som gør en forskel:

- Jeg hører til rødvinsgenerationen, og der hører man tit folk sige, at man må tage alt fra dem, bare ikke rødvinen. Det siger jeg ikke, men vinen er en satan. Man kan ikke styre kalorieindtaget. Hvis jeg kan holde mig fra vin og erstatte det med vand, kan jeg stille og roligt arbejde mig nedad, siger Torben Hoffmann, som betegner rødvinen som en hyggelig, men dårlig vane.

En tung pose frø oveni Men hvorfor overhovedet tabe sig - kan man ikke være glad og tilfreds, selvom man har et par kilo for meget? Jo, mener den selvstændige erhvervsdrivende. Men der er absolut nogle positive effekter ved at leve et sundere liv, pointerer han.

Forleden havde han købt en 25 kilo tung sæk med frø til fuglene i haven. Og her kunne han helt konkret mærke en forskel på, hvad ekstra vægt betyder.

- Har du prøvet at løfte en 25 kilo tung sæk og mærket, hvor uhandy den er? I forhold til dengang, jeg lige var blevet færdig som soldat, har jeg en ekstra pose fuglefrø at bære rundt på. Det er altså tungt, og det belaster, siger Torben Hoffmann, som også tænker på sin sundhed i forhold til sin alder.

- Jeg tror, det ville være godt for mine videre 15-20 år at slippe nogle kilo, siger han og peger på en anden positiv effekt ved at spise sundt og at motionere.

- Når jeg lever stramt på motion og vand, er jeg tidligere oppe om morgenen. Så sidder jeg ved computeren halv syv efter at have læst morgenavisen og får udnyttet morgentimerne, siger Torben Hoffmann.

Motion i baggrunden Hans egen historie i forhold til motion ligner på mange måder det, som mange andre nok kan genkende: Godt med motion og bevægelse i ungdomsårene, men så fylder arbejde og familie pludselig så meget, at motionen kommer i baggrunden.

- Da jeg var yngre, løb jeg flere gange om ugen, og jeg styrketrænede, til jeg var oppe i fyrrerne. Men efterhånden som arbejdsdagene blev 10-12 timer lange, fadede det ud, siger Torben Hoffmann, som peger på netop den periode som tiden, hvor de ekstra kilo begyndte at sætte sig.

Her er hans børns generation langt bedre til at komme ud ad døren på trods af arbejde og børn, oplever han.

- Min datter og svigerdatter løber meget, og min søn kører solen sort på cykel.