Se billedserie For at motivere sig selv til at give den endnu mere gas med løbetræningen har Heidi Langhoff tilmeldt sig Sydkystløbet, som foregår søndag den 19. marts.Foto: Jane Aunsbjerg Villadsen

Send til din ven. X Artiklen: Heidi gør klar til slutspurten Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Heidi gør klar til slutspurten

60dage - 19. februar 2017 kl. 08:52 Af Jane Aunsbjerg Villadsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Det var med ønsket om at genfinde løbeformen og fjerne det overflødige sukker fra kosten, at Heidi Langhoff fra Tune i januar tilmeldte sig sundhedskampagnen 60dage.dk. I dag - 3-4 uger senere - er tiden kommet til at gøre foreløbig status.

- Det er gået okay. En uge var jeg oppe at løbe tre gange, men ellers har det kun være to gange om ugen. Det er fint nok. Jeg er ikke kommet helt op på de 10 kilometer endnu, men ligger på 7-9 stykker, fortæller Heidi Langhoff, der til hverdag arbejder som reklamekonsulent på lokalavisen Sydkysten.

Hendes løbeture foregår i selskab med de andre fra holdet i Tune Trim, som arrangerer faste løbeture mandag, onsdag og lørdag. For at motivere sig selv til at give den endnu mere gas har hun også tilmeldt sig Sydkystløbet, som foregår søndag den 19. marts. Her skal hun i hvert fald op at løbe 10 kilometer, forklarer hun.

- Når du tilmelder dig et løb, løber du hurtigere, end når du bare løber og træner, siger Heidi Langhoff, som dog satser på også at nå de 10 kilometer på træningsturene, inden hun deltager i løbet.

Sukker skåret ned Hun er desuden godt på vej med den anden målsætning, som hun satte for sig selv, da kampagnen begyndte. Hun har nemlig skåret kraftigt ned på det overflødige sukker i sin kost, sådan at hun langt de fleste dage hverken spiser slik og kage eller drikker sodavand.

Selvom hun er faldet i nogle gange, kan hun se en klar forbedring, som hun er glad for.

- Det er stort for mig, fordi jeg førhen sagde ja til noget sødt stort set hver dag, fortæller hun.

- Jeg ved godt, at jeg ikke har overholdt målsætningen helt, for jeg håbede på, at jeg kunne undvære sukker fuldstændig - og det har jeg ikke kunnet. Men jeg kan godt tage mig sammen de fleste af dagene.

Vil være endnu bedre Et af de tidspunkter, hvor sukkertrangen ofte melder sig, er i løbet af en travl eftermiddag på arbejdet. Derfor har de kolleger på Heidi Langhoffs arbejdsplads, som deltager i 60dage.dk, indført en snackordning, hvor man skiftes til at sørge for en sund eftermiddagssnack i form af eksempelvis grøntsager, frugt eller nødder.

Generelt er det godt at have nogle alternativer til de søde sager tæt ved hånden, når man har brug for dem, fortæller Heidi Langhoff, der selv har fyldt sin skrivebordsskuffe med knækbrød, rosiner og mandler. Det har gjort det lettere for hende at holde sig til en sundere livsstil, som hun også kan mærke på sin krop.

- Jeg kan godt mærke det på maven. Den er faldet lidt, og den er ikke så oppustet. Det er, fordi den bliver fyldt op med sunde ting, tror jeg, fortæller Heidi Langhoff.

Fremadrettet vil hun især fokusere på sin løbetræning og på at få ekstra motion ind i hverdagen. Hun håber at løfte niveauet på træningen en tand, så hun kan nå sine mål frem mod slutningen af kampagnen, som varer til den 23. marts.

- Jeg vil stadig gerne være bedre. Det er ikke godt nok endnu, siger Heidi Langhoff.

Bag 60dage.dk står lokalaviserne Sydkysten, Solrød Avis og Køge Onsdag samt Radio Køge i samarbejde med 7peaks og A-Fys.