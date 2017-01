Se billedserie - Nu skal jeg give den fuld skrue. Jeg vil gerne være med og løbe et par gange om ugen, så jeg kan komme op at løbe 10 kilometer igen, uden at jeg er helt forpustet, siger Heidi Langhoff, der er holdkaptajn på Tune Trims hold i Sundhedskampagnen 60dage.dk. Foto: Jane Aunsbjerg Villadsen

Heidi er klar til comeback

60dage - 03. januar 2017 Af Jane Aunsbjerg Villadsen

For knapt halvandet år siden gjorde Heidi Langhoff noget, som hun ikke troede var muligt. Hun gennemførte Københavns halvmaraton og tilbagelagde dermed godt 21 kilometer i et og samme løb.

- Det havde jeg aldrig troet, at jeg kunne. Min drøm var egentlig at løbe 8-10 kilometer, fortæller Tune-borgeren, som begyndte at løbe i 2014, da hun meldte sig ind i Tune Trim.

Her fik hun med hjælp fra trænede løbere og med motivation fra det gode sociale sammenhold trænet sig op til løbet, som hun gennemførte i tiden 2 timer og 23 minutter. I september var tiden kommet til at gentage succesen og endnu en gang tilbagelægge kilometer efter kilometer igennem Københavns gader. Men desværre blev det ikke sådan. Oven i en travl tid på arbejdet blev hendes far syg, og hun måtte melde afbud for at være sammen med sin familie og se til de ting, der krævede hendes opmærksomhed. Det blev svært at nå træningen i det daglige, og som månederne er gået, er løbeformen ikke længere, som den var engang.

Klar til comeback Men fra det nye år er Heidi Langhoff klar til at gøre comeback, og det skal ske med hjælp fra sundhedskampagnen 60dage.dk, som lokalaviserne Sydkysten, Solrød Avis og Køge Onsdag samt Radio Køge står bag i samarbejde med 7peaks og A-Fys.

- Nu skal jeg give den fuld skrue. Jeg vil gerne være med og løbe et par gange om ugen, så jeg kan komme op at løbe 10 kilometer igen, uden at jeg er helt forpustet, siger Heidi Langhoff, der arbejder som reklamekonsulent på lokalavisen Sydkysten og derigennem har et godt kendskab til kampagnen.

Heidi Langhoff står i spidsen for Tune Trims hold i 60dage.dk, som sidste år talte 23 deltagere. Her brugte hun især kampagnen til at forbedre sine kostvaner.

Også i år er et af hendes mål at spise mindre sukker.

- Jeg spiser sukker hver dag i form af chokolade, slik eller sodavand. Det er enten på jobbet eller også er det om aftenen efter aftensmaden, hvor man har den der trang til sukker, siger holdkaptajnen, der endnu er ved at samle deltagere i klubben til årets hold.

Sidste år gik hun tre uger uden at spise slik og kage, og det viste hende, at det faktisk godt kan lade sig gøre at holde sig fra de søde sager.

- Jeg synes, det var hårdt til at starte med, men lige pludselig vænner du dig til det. Så har du ikke behovet, og det handler egentlig bare om, at du selv skal sige nej. At du ikke skal tage det, fordi det står der, eller fordi nogen kommer og byder, siger Heidi Langhoff, som har gode erfaringer med at erstatte slik og kage med eksempelvis frugt med yoghurt.

Hun håber, at det nye sukkerstop kan føre til nogle sundere kostvaner og måske et lille vægttab.

Støtter hinanden Med sig i ryggen har hun sit hold fra Tune Trim, der som altid er med til at holde humøret og gåpåmodet oppe - ikke mindst på de dage, hvor motivationen halter. Det erfarede hun også under kampagnen sidste år.

- Det var fedt, at vi var sammen om det, og vi talte om det, når vi løb. Vi lavede også sjov ud af det, for vi havde faktisk en julefrokost lige midt i de 60 dage, som kampagnen varer, siger hun.

Holdmedlemmerne kunne hjælpe hinanden, når de skulle tælle deres point i det pointsystem, som 60dage.dk bygger på. De kunne også dele deres erfaringer med hensyn til sund madlavning og dele opskrifter med hinanden.

- Det er vigtigt, at man har et hold. Om det så er familien, idrætsforeningen, karateklubben eller noget fjerde, siger Heidi Langhoff, som fortæller, at der også opstod konkurrence mellem holdet og de andre hold i sundhedskampagnen, hvilket gav motivationen et ekstra boost i starten.

Gør noget for dig selv Selvom det kan være hårdt, er hun dog ikke i tvivl om, at træning og sunde vaner har en gavnlig effekt på hendes hverdag, og at det giver hende ekstra energi, når hun tager sig tid til at være fysisk aktiv. Hun oplevede, allerede da hun startede med at løbe, at hun kunne finde på at gå i gang med en hovedrengøring, når hun kom hjem om aftenen.

- Man får simpelthen en energi uden lige, siger Heidi Langhoff.

Hun har fire børn, hvoraf det ene er et bonusbarn, og de har altid stået i forreste række. Men når hun løbetræner, er det for at gøre noget godt for sig selv.

- Da jeg begyndte i 2014, tænkte jeg, at nu er det min tur. Nu er det mig, siger hun. - Og de savner mig, når jeg er væk, men der er også stor glæde, når jeg så træder ind ad døren.

Om 60dage.dk 60.dage.dk er en sundhedskampagne, som starter 23. januar og varer 60 dage.

Det koster 100 kroner at melde sig til, hvoraf halvdelen går til at støtte en valgfri forening i lokalområdet.

Under kampagnen skal man indberette, hvad man spiser, og hvor meget motion man dyrker. Man får pluspoint, hvis man for eksempel spiser frugt og motionerer, og man får minuspoint, hvis man eksempelvis spiser slik eller ryger.

Som deltager har man desuden mulighed for at få råd fra eksperter om for eksempel løbetræning eller kost, og man får et armbånd, som udløser rabat på varer i udvalgte butikker.

Man kan både deltage som del af et hold eller alene. Der er også mulighed for at deltage på åbne hold.

Bag kampagnen står lokalaviserne Sydkysten, Solrød Avis og Køge Onsdag samt Radio Køge i samarbejde med 7peaks og A-Fys.