Det handler ikke om sixpack og stramme balder

60dage - 11. januar 2017 kl. 13:46 Af Henrik Førby Jensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Den store sal hos Theilgaards Festlokaler summer. På baren kan de godt og vel 300 deltagere i aftenens kick off arrangement forsyne sig med sunde shots og frugt og der er en forventningsfuld stemning blandt publikum.

Sundhedsprojektet 60dage.dk samlede sidste år 1000 deltagere - målet er at tredoble det antal. Tilmeldingsfristen er 23. januar og forløbig nærmer man sig 900 tilmeldte - der er et stykke vej til målet, erkender arrangør Jesper Nyholm fra firmaet 7peaks.dk.

- Vi har sat os et ambitiøst mål og vi skal have medvind på cykelstien for at nå det. Men der kommer hele tiden nye tilmeldinger - så sent som i dag har tre firmaer henvendt sig for at høre, hvordan de tilmelder alle deres medarbejdere, fortæller han optimistisk.

Dyrt at sove for lidt Nu drejer den store diskokugle under loftet og kaster lysglimt rundt, mens fem unge kvinder danser gennem salen til dunkende rytmer og publikums takfaste klapsalver.

- Hvad så? Er i MEGA KLAAAR??? råber Jesper Nyholm i mikrofonen. Efter en lille bison-abe-myre dans med publikum går han i gang med at forklare om sundhedsprojektet.

Det handler om at blive en bedre udgave af sig selv. At få sin bodyage ned. Fra 16. januar kan de tilmeldte udfylde et skema med 32 spørgsmål online - besvarelserne giver tilsammen deltagerens bodyage. Desuden udfylder man en personlig målsætning, som man skal søge at leve op til. Når man den for let undervejs, kan man blive opgraderet til et højere niveau, så feltet kan sammenlignes. Når de 60 dage er gået, udfylder deltageren skemaet igen og kan se effekten af sin deltagelse.

Alle er automatisk med i konkurrencer om præmier fra de mange, lokale sponsorer. Hovedpræmien er 10.000 kroner plus én kroner for hver deltager over de 100 tilmeldte. Ved 3000 deltagere altså 30.000 kroner. Under forløbet udfylder deltagerne dagligt et skema over søvn, indtagelse af mad og drikke og motion.

Der samles for eksempel 10 point for tre stykker frugt i løbet af en dag eller syv stykker grønt. Man må drikke op til fem kopper kaffe, men den sjette giver tre minuspoint. Det koster dyrt at sove mindre end syv timer om natten - minus 25 point.

Hvad med alkohol? Ideen med konceptet er, at det kan tilpasses deltagernes livsstil. Man skal ikke undvære noget helt. Ikke engang alkohol. Deltagerne må sågar drikke to genstand dagligt.

- Vi havde et revisionsfirma med sidste år, som havde regnet ud, at de ved at rykke fredagsbaren til kokken 23.56 kunne de få fire genstande at gå videre på, underholder Jesper Nyholm.

Deltagerne kan dog ikke samle en uges genstande for ustraffet at gå på druktur hele natten, tilføjer han til stor morskab.

Undervejs bliver det hårdt - det kan ikke undgås. De deltagende sportsklubber og idrætsforeninger stiller alle mulige faciliteter til rådighed for deltagerne og der bliver konkurrencer, som kan være med til at holde motivationen oppe. Men alle bliver udfordret og fire eksperter svarer undervejs på deltagernes online spørgsmål om kost og træning.

- Vi skal gennem en storm sammen. Og vi kommer ud på den anden side med en masse energi, siger Jesper Nyholm.

Syg og sund Undervejs kan deltagerne blive ramt af sygdom eller have planlagt ferie. Det er ikke noget problem. Sygdom er bare en del af livet og deltagerne kan downloade et skema til brug i ferien.

- Og det er altså muligt at være syg og sund samtidig. Så kan man ligge og planlægge, hvordan man indhenter de point, man ikke kan score under sygdom, pointerer Nyholm.

Som noget nyt vil deltagerne dagligt blive spurgt til deres humør, stressniveau og dagens mål. En lære fra Danmarks Idrætsforbund, fortæller Jesper Nyholm.

- Dét, der kendetegner eliteatleter er, at de meget sjældent har to dårlige dage i træk. De er i stand til at justere. I bliver spurgt til jeres humør, stress og mål på en skala fra ét til fem. Ved at blive opmærksom, bliver folk bedre i stand til at planlægge deres liv, fortæller han.

Væk med slik og chokolade Otte ud af ti deltagere er kvinder - en af dem er 34-årige Julie Mailand fra Køge. Hun deltog også sidste år, men er kommet ud af de gode vaner. Nu prøver hun igen.

- Jeg spiser for meget chokolade og sidder for meget i sofaen. Jeg håber, at jeg kan holde fast i de gode vaner og få resten af familien med, siger hun.

Janne Larsen er 41 år og fra Solrød. Hun er med i 60dage.dk for første gang. Hun dyrker masser af motion og regner med at score mange point på den konto. Til gengæld har hun en sød tand.

- Jeg skal sove meget mere og drikke mindre cola og spise mindre slik, siger hun.

Det er blevet tid til at smide de dårlige vaner væk. Deltagerne er forsynet med en blød bold, der skal symbolisere deres mest usunde vane. Jesper Nyholm opfordrer salen til at kaste alle boldene op mod scenen og bliver bombarderet af de grinende deltagere.

Et større perspektiv Så overlader han scenen til Mads Vangsø, der for tyve år siden blev kendt som medlem af det særdeles populære radioprogram Tæskeholdet, som han også var idémageren bag. Det gav personlig succes og masser af spændende jobs. Blandt andet som rådgiver for daværende statsminister Poul Nyrup Rasmussen, kongehuset og som vært for Dansk Melodi Grand Prix. Senere løb han tør for ideer og det blev starten på hans historie om motivation. Emnet for aftenens peptalk.

Mads Vangsø besluttede nemlig at sige sit job som radiovært op for i 11 måneder at træne målrettet mod at gennemføre Sahara Race - et løb på 252 kilometer gennem verdens største ørken med oppakning på ryggen. Han havde stirret sig blind på sine problemer med at få nye ideer og det var tid til at gøre noget helt andet, end han plejede. At se sit liv i et større perspektiv. En krise og en vej til udvikling af sjælen, oplevede han.

- Det er en af de bedste beslutninger, jeg har truffet. Når I står med udfordringer er det vigtigt, at I zoomer ud, inden I forlader jeres beslutning, råder han salen.

Gennem ørkenen Vejen til at gennemføre en stor, personlig udfordring er nemlig langt mere psykisk betinget end fysisk, pointerer Vangsø. Han udtrykker det sådan, art han havde en stort set ubrugt krop, da han begyndte sin træning til ørkenløbet. Og løb da også ind i masser af udfordringer.

- Jeg vidste ikke, hvad mit potentiale var, for jeg var altid stoppet 20 - 30 procent, før jeg nåede grænsen. Man ved først, hvor langt man kan løbe, når man har løbet for langt og man skal elske det, man vil erobre - ellers kan man ikke vinde over det, lyder de gode råd fra scenen.

Også i Afrika ventede udfordringer. Store problemer faktisk. Mads Vangsø havde ikke forudset nattekulden i Sahara og måtte acceptere at lægge sig tæt ind til en fremmed mand for at få varmen og muligheden for at gennemføre løbet. Grænseoverskridende for Vangsø, men helt nødvendigt i situationen.

- Og måske er der også nogle i jeres kreds, der kan hjælpe jer undervejs, pointerer han.

Den gode motivation Han gennemførte. Efter det ekstreme løb følte han en ensomhed, men også en stor tilfredsstillelse ved at have nået sit mål. Efterfølgende har han brugt tid på at undersøge sin dybere motivation for at overkomme udfordringen, hvor han nåede ud til grænsen af sin fysiske formåen. Vangsø har ikke meget fidus til overfladiske mål baseret på forfængelighed.

- Den person, der gerne vil have sixpack og stramme røvbalder, forlader som regel den beslutning. Kommer ikke til træning hvis det regner. Men hvis man når en beslutning om, at jeg gerne vil være så stærk fysisk og psykisk, at jeg kan bære mit eget, indre følelsesliv til gavn for mig selv og min familie, så kommer jeg gennem sne og storm for at komme til træning, slutter han aftenens peptalk.